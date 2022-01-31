«Хаддерсфилд» взял в аренду у «Челси» бывшего полузащитника «Локомотива»

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин продолжит карьеру в «Хаддерсфилде». Клуб взял в аренду 20-летнего англичанина до конца сезона, сообщает сайт клуба.

? Welcome to Huddersfield Town, Tino Anjorin!



??? The England Under-20 international — an attacking midfield player — joins us on loan from @ChelseaFC for the rest of the @SkyBetChamp campaign ?#htafc | #AnjorIN — Huddersfield Town (@htafc) January 31, 2022

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив», где выступал также на правах аренды, и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед».