Рангник дал согласие на уход Лингарда из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Сегодня, 31 января, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард провел личную встречу с главным тренером команды Ральфом Рангником.

Как сообщает Sky Sport, немец дал свое согласие на уход Лингарда в зимнее трансферное окно. Окончательное решение по трансферу игрока теперь находится в руках правления «МЮ».

По информации источника, «Ньюкасл» и «Вест Хэм» пытаются подписать 29-летнего полузащитника на правах аренды.

Контракт Лингарда с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ».