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Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «МЮ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football London.

По информации источника, лондонский клуб ведет переговоры с «Саутгемптоном» о полноценном трансфере 20-летнего англичанина до закрытия зимнего трансферного окна.

Также интерес к полузащитнику проявляют несколько клубов чемпионшипа, которые хотят взять его в аренду. Отмечается, что «Челси» вариант с арендой нравится больше.

При этом если Анджорин не покинет «Челси» зимой, «Саутгемптон» попытается подписать его летом.

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив» и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в три миллиона евро.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/chelsea-southampton-complete-january-transfer-22892337
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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