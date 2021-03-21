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Сульшер: «МЮ» приближается к трофеям»

12:47
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о результатах свой команды.

«Чувствую, что мы становимся лучше и приближаемся к трофеям. Титул придал бы нам сил. Он бы стал катализатором нечто большего. Меня впечатляет, как быстро игроки восстанавливаются на фоне плотного графика матчей. В каждой игре нужно находить скрытые резервы», — цитирует Сульшера официальный сайт «МЮ».

В воскресенье, 21 марта, «МЮ» сыграет с «Лестером» в матче за выход в полуфинал Кубка Англии. Начало игры — в 20.00 по московскому времени. После 29 туров АПЛ «МЮ» набрал 57 баллов и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.

 

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