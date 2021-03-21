Сульшер: «МЮ» приближается к трофеям»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о результатах свой команды.
«Чувствую, что мы становимся лучше и приближаемся к трофеям. Титул придал бы нам сил. Он бы стал катализатором нечто большего. Меня впечатляет, как быстро игроки восстанавливаются на фоне плотного графика матчей. В каждой игре нужно находить скрытые резервы», — цитирует Сульшера официальный сайт «МЮ».
В воскресенье, 21 марта, «МЮ» сыграет с «Лестером» в матче за выход в полуфинал Кубка Англии. Начало игры — в 20.00 по московскому времени. После 29 туров АПЛ «МЮ» набрал 57 баллов и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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