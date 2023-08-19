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Сегодня, 10:08

Гвардиола высказался о тратах «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что считает неверным стереотип о том, что «горожане» — один из самых тратящих клубов на трансферном рынке, приведя в пример «Челси».

«Меня бы здесь не было, если бы мы потратили столько, сколько потратил «Челси» в последние два трансферных окна — вы бы меня убили. Вы бы точно меня прикончили. Мы бы оказались под таким пристальным вниманием, которое и представить нельзя. Мы должны понимать, что происходит на рынке, и если мы можем осуществить сделку, то заплатим столько, сколько считаем справедливым. Мы хотели Магуайра и не купили его, потому что не хотели платить. Хотели Кукурелью, но не заплатили. Хотели Алексиса Санчеса и не заплатили», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Он также отметил, что клуб будет платить за игроков столько, сколько будет честно.

«В противном случае у нас есть академия. Мы не станем отчаянно пытаться заполучить другого игрока. Я ни на секунду не критикую «Челси». Я просто говорю, что если мы будем делать так же, то нам конец. Мышление людей должно поменяться — все тратят... много денег. Не только «Сити», — добавил Гвардиола.

С приходом новых владельцев в 2022 году «Челси» потратил около 1 миллиарда фунтов на новых футболистов. В это трансферное окно в клуб пришли: Санчес, Дисаси, Сарр, Густо, Морейра, Хадсон-Одои, Сантос, Угочукву, Кайседо, Лукаку, Нкунку, Джексон. Согласно порталу Transfermarkt английский клуб потратил на трансферы в это трансферное окно 385,1 миллион евро.

В первом туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с одним очком.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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 - : -
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