Гвардиола — о ничьей с «Кристал Пэлас»: «Мы отдали два очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против «Кристал Пэлас» (2:2) в 17-м туре АПЛ.

«Горожане» упустили победу из-за пенальти в концовке второго тайма, который реализовал Майкл Олисе.

«Мы отдали два очка. Мы провели хорошую игру. Мы действительно хорошо контролировали переходы и создали много моментов, но на таком уровне мы не можем пропускать второй гол, который забил «Кристал Пэлас». Мы принимали неправильные решения в штрафной и были наказаны. Мы потеряли два очка из-за нашей ошибки», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» (34 очка) остался на четвертом месте в АПЛ. «Кристал Пэлас» (17) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.