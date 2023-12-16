«Эвертон» одержал четвертую подряд победу в АПЛ, обыграв «Бернли»

«Эвертон» на выезде обыграл «Бернли» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0.

Победу гостям принесли голы Амаду Онаны (19-я минута) и Майкла Кина (25-я).

«Ириски» одержали четвертую подряд победу в АПЛ. С 16 очками команда Шона Дайча занимает 16-е место в АПЛ. В ноябре лига сняла с клуба 10 очков.

«Бернли» (8 очков) занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.