«Эвертон» одержал четвертую подряд победу в АПЛ, обыграв «Бернли»
«Эвертон» на выезде обыграл «Бернли» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0.
Победу гостям принесли голы Амаду Онаны (19-я минута) и Майкла Кина (25-я).
«Ириски» одержали четвертую подряд победу в АПЛ. С 16 очками команда Шона Дайча занимает 16-е место в АПЛ. В ноябре лига сняла с клуба 10 очков.
«Бернли» (8 очков) занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|2 : 2
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|3 : 0
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|0 : 2
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
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