Гвардиола признан лучшим тренером прошедшего сезона по версии УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером года по версии УЕФА.

Кроме Гвардиолы, на награду претендовали экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги («Интер»).

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал обладателем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Интер» (1:0). Также «горожане» стали победителями чемпионата Англии и Кубка Англии.