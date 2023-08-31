Почеттино — о победе над «Уимблдоном»: «Против таких команд всегда тяжело играть, но в этом вся прелесть турнира»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил победу команды над «Уимблдоном» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги (2:1).

«Против таких команд всегда тяжело играть, но в этом вся прелесть турнира. Они из второго дивизиона, мотивированы и полны желания. Я так горжусь своими игроками. Мы хотели показать достойную игру, и, думаю, нам это удалось. Для меня неважно, был ли пенальти или офсайд. Главное — красота турнира», — сказал тренер.

В АПЛ «Челси» занимает 10-е место, набрав 4 очка за 3 тура. «Уимблдон» выступает во втором дивизионе Англии и идет на 5-й строчке в турнирной таблице (9 очков за 5 игр).