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Гвардиола — о праздновании чемпионства: «Лучший момент был, когда приехала пицца»

19:08
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о праздновании чемпионства в АПЛ.

«Обычно неожиданные вечеринки — самые приятные. Все вместе мы приехали в наш пузырь. Немного выпили, потанцевали, приехала пицца, и это был лучший момент ночи.

В Англии вечеринки — это просто алкоголь, а не еда. Я не знаю почему. Поэтому лучший момент был, когда приехала пицца, — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

11 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Отрыв команды от «Манчестер Юнайтед» составил 10 очков. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-us/news/when-the-pizza-arrived-was-the-best-moment-guardiola-toasts/15a8589360och146a0ibj103vo

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