Де Брейне пропустит игру «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брейне не сможет принять участия в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

«Кевину уже лучше, но он не сыграет с «Ньюкаслом». Когда он окончательно наберет форму, тогда вернется к тренировкам. Все, кто будет физически готов на 100 процентов, смогут сыграть в финале Лиги чемпионов», — приводит BBC слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 38 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 9 голов и 17 результативных передач.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» состоится в пятницу, 14 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).