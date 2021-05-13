Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Де Брейне пропустит игру «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом»

16:58
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брейне не сможет принять участия в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

«Кевину уже лучше, но он не сыграет с «Ньюкаслом». Когда он окончательно наберет форму, тогда вернется к тренировкам. Все, кто будет физически готов на 100 процентов, смогут сыграть в финале Лиги чемпионов», — приводит BBC слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 38 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 9 голов и 17 результативных передач.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» состоится в пятницу, 14 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57097284

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
Яркий игрок КХЛ отправляется в НХЛ. Он может повторить судьбу Шипачева и Гусева
Кадыров: «Никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом РФ или Дагестана»
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд