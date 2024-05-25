Гвардиола — о Фернандеше: «Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал игру капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша выдающейся.

«Влияние Бруно на игру выдающееся. Невероятный. Посмотрел несколько игр, последние его игры, и я сказал: «Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел», —цитирует испанца UtdDistrict.

29-летний Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За это время он провел 230 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что он может покинуть команду по окончании сезона.