Гвардиола назвал главную цель «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах клуба на текущий сезон АПЛ.

«У нас хорошее положение, на данный момент у нас 60 очков. Есть большой отрыв от пятого места, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В Премьер-лиге это важная цель. Мы сражаемся за победу в АПЛ.

Это самая важная цель в Премьер-лиге. Мы также постараемся сражаться за победу в АПЛ. Это то, что я хочу сделать», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.