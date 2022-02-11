Нападающему «Лестера» Лукману разрешили выступать за сборную Нигерии

Нападающий «Лестера» Адемола Лукман, контракт которого принадлежит «Лейпцигу», сможет выступать за сборную Нигерии, сообщает The Athletic.

По информации источника, такое разрешение 24-летий футболист получил от ФИФА.

Ранее Лукман выступал за молодежные сборные Англии до 19, 20, 21 лет, став чемпионом мира в 2017 году. Сам футболист родился в Лондоне, но его родители нигерийцы.

Отметим, что в третьем этапе отбора ЧМ-2022 Нигерия сыграет против Ганы. Матчи пройдут 24 и 29 марта. Победитель этой пары поедет на чемпионат мира в Катаре.