Рангник: «Роналду должен больше забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что нападающий Криштиану Роналду должен забивать больше голов.

«От Роналду мне нужна максимальная отдача. Он должен больше забивать, это очевидно. Мы создаем много моментов, но забиваем недостаточно, но дело не только в Криштиану», — цитирует Рангника журналист Саймон Стоун в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что футболист просил своего агента найти новый клуб для него.