Грилиш рассказал, что было в раздевалке «Манчестер Сити» в перерыве матча с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Было тяжело. Это была одна из тех игр, особенно для меня, сидящего на скамейке запасных, в которой мы должны были доминировать, но в первом тайме было все совсем не так. «Челси» играл блестяще, особенно в первом тайме, у них, вероятно, было больше моментов, потому что мы знаем, как трудно играть на «Стэмфорд Бридж». Перерыв был оживленным. Я, конечно, не буду вдаваться в подробности, но тренер кое-что изменил и перекинулся с нами несколькими словами. Мы вышли, и первые 25-30 минут доминировали, и как только забили гол, казалось, что контролируем игру», — цитирует BBC Грилиша.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.