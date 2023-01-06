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Сегодня, 07:33

Тен Хаг о Санчо: «Футболисты — не роботы. Нельзя форсировать восстановление Джейдона»

Тен Хаг прокомментировал восстановление Санчо
Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Джейдона Санчо.

«Футболисты — не роботы. Он вернулся в Кэррингтон (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), и это показывает, что делает успехи и готов к следующему шагу. Я хотел бы, чтобы Джейдон вернулся, как можно скорее, но некоторые процессы нельзя форсировать — и это один из них», — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.

Санчо не играл за клуб с середины октября из-за болезни. По этой причине он также пропустил чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне Санчо провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 2 : 2
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 1 : 1
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 0 : 4
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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