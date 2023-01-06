Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с восстановлением полузащитника Джейдона Санчо.

«Футболисты — не роботы. Он вернулся в Кэррингтон (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), и это показывает, что делает успехи и готов к следующему шагу. Я хотел бы, чтобы Джейдон вернулся, как можно скорее, но некоторые процессы нельзя форсировать — и это один из них», — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.

Санчо не играл за клуб с середины октября из-за болезни. По этой причине он также пропустил чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне Санчо провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.