Чуквуэмека: «Мое сердце екнуло, когда я попал в штангу»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мое сердце екнуло, когда я попал в штангу. Мы очень усердно работали над владением мячом, ограничивали их моменты и доставляли некоторые проблемы, поэтому думаю, что мы провели лучший первый тайм, но не смогли забить гол», — цитирует BBC Чуквуэмека.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.