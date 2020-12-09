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Грилиш и Баркли избежали наказания за нарушение антикоронавирусных правил. Они вместе пообедали в ресторане

22:58
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Полузащитники «Астон Виллы» Джек Грилиш и Росс Баркли избежали наказания за наружение антиковидных мер, сообщает Sky Sports.

Футболисты отметили день рождения Баркли в одном из ресторанов Лондона. При этом столичные власти запретили гражданам из разных семей совместно посещать заведения.

При этом главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит отметил, что все игроки обедают вместе в столовой на базе клуба, но не могут пообедать в ресторане.

«Астон Вилла» с 15 очками занимает 12-е место в АПЛ.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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