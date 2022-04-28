Жоржиньо хочет летом покинуть «Челси» и вернуться в Италию

Полузащитник «Челси» Жоржиньо намерен вернуться в итальянскую серию А. Игрок уже проинформировал о своем желании главного тренера и руководство лондонского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении.

Ранее стало известно, что на Жоржиньо претендует «Ювентус». Хавбек хочет получать в Турине 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел за «Челси» 39 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.