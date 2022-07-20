«Хоффенхайм» хочет получить 33 миллиона фунтов от «Вест Хэма» за защитника Раума

«Вест Хэм» ведет переговоры по трансферу защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает The Times.

По данным источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес хочет обновить позицию левого защитника и очень заинтересован в покупке 24-летнего немца. «Хоффенхайм» хочет получить за футболиста 33 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Раум забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.