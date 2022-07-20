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Сегодня, 09:13

«Хоффенхайм» хочет получить 33 миллиона фунтов от «Вест Хэма» за защитника Раума

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» ведет переговоры по трансферу защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает The Times.

По данным источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес хочет обновить позицию левого защитника и очень заинтересован в покупке 24-летнего немца. «Хоффенхайм» хочет получить за футболиста 33 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Раум забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за «Хоффенхайм» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Хоффенхайм
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