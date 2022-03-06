Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о наставнике «Аякса» Эрике тен Хаге.

«Эрик тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, — приводит слова Рангника Sky Sports. — Я не знаком с ним лично, но видел, какого прогресса добился «Аякс» под его руководством. Знаю, какую работу он проделал в «Баварии». Но мы пока не говорили о новом тренере. Об тен Хаге мы тоже не разговаривали».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может пригласить тен Хага.

После 27 туров АПЛ манкунианцы набрали 47 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.