«Кристал Пэлас» претендует на полузащитника «Аякса» Альвареса

«Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом, сообщает The Sun.

По информации источника, «орлы» хотят подписать 24-летнего мексиканца в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Аякс» готов расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере около 30 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Альварес провел 30 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.