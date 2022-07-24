Гвардиола — о дебюте Холанна за «Ман Сити»: «Ему нужно больше времени»
Гвардиола оценил дебют Холанна за «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал дебют нападающего Эрлина Холанна за команду в товарищеском матче против «Баварии» (1:0). 21-летний норвежец стал автором единственного забитого мяча в прошедшей встрече.
«Холанн забил важный мяч, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан». — Он сыграл 45 минут, что хорошо для него. Но ему нужно больше времени».
Также тренер высказался о подготовке команды к предстоящему сезону.
«После того, как мы вернемся, у нас будет две-три недели, чтобы подготовиться. За это время мы наберем наилучшую форму».
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
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6
|МЮ
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|0
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7
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8
|Лестер
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9
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|0
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|0
|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
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20
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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