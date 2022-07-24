Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал дебют нападающего Эрлина Холанна за команду в товарищеском матче против «Баварии» (1:0). 21-летний норвежец стал автором единственного забитого мяча в прошедшей встрече.

«Холанн забил важный мяч, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан». — Он сыграл 45 минут, что хорошо для него. Но ему нужно больше времени».

Также тренер высказался о подготовке команды к предстоящему сезону.

«После того, как мы вернемся, у нас будет две-три недели, чтобы подготовиться. За это время мы наберем наилучшую форму».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.