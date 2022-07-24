Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражение от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче рассказал о ситуации с трансфером защитника «Севильи» Жюля Кунде. По словам 48-летнего немца, лондонскому клубу необходимо усиление.

«Сделка с Кунде? У меня нет никаких новостей, — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в Twitter. — «Челси» необходимы качественные игроки. Без сомнения, у нас есть такие, но мы не так конкурентоспособны, и вы могли видеть это сегодня».

Ранее сообщалось, что 23-летний француз отклонил предложение «аристократов» ради перехода в «Барселону».

В прошедшем сезоне Кунде забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.