Тухель прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала» в товарищеском матче

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче. 48-летний немец заявил, что соперник был лучше готов к прошедшей встрече.

«Мы заслужили поражение, и это справедливо, потому что мы были просто недостаточно хороши, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — «Челси» просто не был конкурентоспособен. Самое тревожное заключается в том, что уровень физической и психологической готовности к этой игре у «Арсенала» был намного выше, чем у нас. Они играли самым сильным составом. Именно в таком составе они попытаются выйти на матчи английской премьер-лиги».

Игра между «Арсеналом» и «Челси» проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). В составе «канониров» забитыми мячами отметились нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака, а также полузащитники Мартин Эдегор и Альберт Локонга.