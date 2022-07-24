Тухель прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала» в товарищеском матче
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче. 48-летний немец заявил, что соперник был лучше готов к прошедшей встрече.
«Мы заслужили поражение, и это справедливо, потому что мы были просто недостаточно хороши, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — «Челси» просто не был конкурентоспособен. Самое тревожное заключается в том, что уровень физической и психологической готовности к этой игре у «Арсенала» был намного выше, чем у нас. Они играли самым сильным составом. Именно в таком составе они попытаются выйти на матчи английской премьер-лиги».
Игра между «Арсеналом» и «Челси» проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). В составе «канониров» забитыми мячами отметились нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака, а также полузащитники Мартин Эдегор и Альберт Локонга.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -