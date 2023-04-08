Гвардиола: «Грилиш хорошо играет в этом сезоне, он важен для «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» Джека Грилиша в текущем сезоне.
«Да, он действительно хорошо играет в этом сезоне, — цитирует Goal Гвардиолу. — Но в то же время, он знает, мы хотим большего. Иногда игроки сразу адаптируются, иногда им нужно больше времени. Джек приехал сюда не на один сезон, он здесь надолго. Он важный игрок для нас».
Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с лета 2021 года. Срок контракта 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Грилиш провел за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
4
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
5
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|2 : 0
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5