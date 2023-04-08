Гвардиола: «Грилиш хорошо играет в этом сезоне, он важен для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» Джека Грилиша в текущем сезоне.

«Да, он действительно хорошо играет в этом сезоне, — цитирует Goal Гвардиолу. — Но в то же время, он знает, мы хотим большего. Иногда игроки сразу адаптируются, иногда им нужно больше времени. Джек приехал сюда не на один сезон, он здесь надолго. Он важный игрок для нас».

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с лета 2021 года. Срок контракта 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Грилиш провел за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.