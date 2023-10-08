Клопп — о ничьей с «Брайтоном»: «Каждый гол — это разочарование»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Мне очень нравится, что они [«Брайтон»] делают. Если бы мы сегодня были немного лучше, а я думаю, что мы могли бы быть лучше, то выиграли бы эту игру. Хорошие моменты не реализовали, а «Брайтон» создавал нам проблемы. Каждый гол — это разочарование, так что какая разница, как они были забиты. Оказывать давление на команды — это важно, но так бывает. Ошибки случаются», — приводит слова Коппа ВВС.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).