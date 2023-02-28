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Клопп: «Ливерпуль» получил нужную информацию из прошлого матча с «Вулверхэмптоном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесенного матча 7-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«Проигрыш «Вулверхэмптону» в прошлом матче? У нас есть важная информация из этой игры, которую мы должны использовать. Мы должны сосредоточиться на себе. Главное отличие в том, что мы будем играть на «Энфилде», и мы должны это учитывать. Тогда был не самый крутой день. Между играми большой промежуток времени. Мы хотим все исправить. Но я больше сосредоточен на том, чтобы дать нужный толчок для сезона», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В прошлой встрече «Вулверхэмптон» разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Команды встретятся в перенесенном матче 7-го тура АПЛ завтра, 1 марта, начало – 23.00 мск.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
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5.04 22:00
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