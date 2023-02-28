Холанн близок к подписанию контракта с Nike

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн близок к подписанию спонсорского соглашения с Nike, сообщает The Athletic.

По информации издания, контракт с форвардом хотят также заключить adidas и Puma.

Исполнительный директор adidas Бьорн Гульден является близким другом семьи игрока, а Puma имеет действующее соглашение с «Манчестер Сити» на экипировку команды до 2029 года.

Сообщается, что от подписания соглашения с Nike норвежец заработает около 20 миллионов фунтов.