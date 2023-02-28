Ван Дейк: «Клопп очень счастлив в «Ливерпуле», хорошие времена снова наступят»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Юрген Клопп — наш тренер, и в следующем сезоне это не изменится. Мы очень счастливы с ним. Он очень счастлив в «Ливерпуле». Будем надеяться, что хорошие времена снова наступят. Мы работаем для этого», — цитирует Sky Sports ван Дейка.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда стала обладателем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка страны и чемпионом АПЛ.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 23 матчах.