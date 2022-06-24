Руни объявил об уходе с поста главного тренера «Дерби Каунти»
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни объявил об уходе из клуба.
«Летом я внимательно следил за развитием событий в клубе. Сегодня я встретился с руководством, чтобы сообщить о своем решении покинуть клуб. Честно говоря, они старались изменить его, но я уже принял решение. Мое время в клубе было бурей эмоций, взлетов и падений. Но я должен сказать, что мне понравилось это испытание.
Буду вспоминать свое время в «Дерби» с большой гордостью и хотел бы поблагодарить персонал, игроков, и болельщиков за их невероятную поддержку. Я никогда не забуду вас и надеюсь увидеть вас всех снова и в более счастливые времена», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
Руни возглавлял «Дерби» с января 2021 года. Под его руководством команда досрочно вылетела из Чемпионшипа. На данный момент клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.
|И
|В
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|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -