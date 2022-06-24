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Сегодня, 20:20

Руни объявил об уходе с поста главного тренера «Дерби Каунти»

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Уэйн Руни покидает «Дерби Каунти».
Фото ФК «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни объявил об уходе из клуба.

«Летом я внимательно следил за развитием событий в клубе. Сегодня я встретился с руководством, чтобы сообщить о своем решении покинуть клуб. Честно говоря, они старались изменить его, но я уже принял решение. Мое время в клубе было бурей эмоций, взлетов и падений. Но я должен сказать, что мне понравилось это испытание.

Буду вспоминать свое время в «Дерби» с большой гордостью и хотел бы поблагодарить персонал, игроков, и болельщиков за их невероятную поддержку. Я никогда не забуду вас и надеюсь увидеть вас всех снова и в более счастливые времена», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Руни возглавлял «Дерби» с января 2021 года. Под его руководством команда досрочно вылетела из Чемпионшипа. На данный момент клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Уэйн Руни
ФК Дерби Каунти
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