Уэйн Руни может возглавить «Бернли»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ, утверждает The Sun.

По информации издания, в специалисте заинтересован «Бернли». Руководство команды уверено, что Руни сможет восстановить команду, которая занимает 17-е место в турнирной таблице.

«Дерби» Руни возглавляет с января 2021 года. Под его руководством команда досочно вылетела из Чемпионшипа. На данный момент клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.