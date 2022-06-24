Салихамиджич отреагировал на возможный переход Роналду в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал возможный переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в немецкий клуб. Ранее сообщалось, что португальский форвард может покинуть английский клуб в текущее трансферное окно.

«Криштиану Роналду — топ-футболист с выдающейся карьерой. Однако слухи не соответствуют действительности», — цитирует Plettigoal Салихамиджича.

37-летний нападающий Роналду в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 24 гола. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.