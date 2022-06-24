«Манчестер Сити» договорился с «Лидсом» о трансфере полузащитника Филлипса

«Манчестер Сити» договорился с «Лидсом» о трансфере полузащитника сборной Англии Калвина Филлипса, информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении футболиста.

«Лидс» хочет получить за опорного полузащитника от 45 до 50 миллионов фунтов стерлингов. Сделка официально не завершена, поскольку Филлипсу необходимо согласовать личные условия с клубом и пройти медицинское обследование.

В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.