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«Манчестер Сити» договорился с «Лидсом» о трансфере полузащитника Филлипса

Алексей Еремин
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«Манчестер Сити» договорился с «Лидсом» о трансфере полузащитника сборной Англии Калвина Филлипса, информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении футболиста.

«Лидс» хочет получить за опорного полузащитника от 45 до 50 миллионов фунтов стерлингов. Сделка официально не завершена, поскольку Филлипсу необходимо согласовать личные условия с клубом и пройти медицинское обследование.

В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11679/12639927/kalvin-phillips-man-city-agree-transfer-deal-to-sign-england-midfielder-from-leeds-united
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