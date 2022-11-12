Поттер — о поражении от «Ньюкасла»: «Все сразу пошло не так»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Все сразу пошло не так, ведь уже на 6-й минуте мы потеряли Рубена Лофтус-Чика из-за травмы. У Аспиликуэты тоже возникли проблемы, поэтому мне пришлось заменить его в перерыве.

Команда допускала слишком много невынужденных ошибок, а «Ньюкасл» — очень уверенный в себе соперник. Мы неплохо начали второй тайм, но пропустили. Нам было непросто справляться с высокоинтенсивным футболом оппонентов», — цитирует тренера BBC.

«Челси» (21 очко) проиграл третий матч подряд и перед перерывом на чемпионат мира по футболу в Катаре располагается на восьмой позиции.