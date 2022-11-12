Лэмпард считает, что болельщики «Эвертона» имеют право быть недовольными после поражения команды от «Борнмута»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что болельщики имеют право на негативную реакцию после поражения команды от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).

«Болельщики имеют право быть разочарованными, потому что они приезжали сюда дважды на этой неделе и видели плохие выступления. До этого у нас все шло хорошо, а потом они видят эпизоды, которые им не нравятся. Игроки должны уважать то, что болельщики имеют право высказывать свое мнение — и снова сегодня они были правы», — приводит Football 365 слова Лэмпарда.

Отметим, что после поражения «Эвертона» в сегодяшнем матче болельщики освистали команду.

Клуб из Ливерпуля, набрав 14 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» с 16 очками разместился на 13-й позиции.