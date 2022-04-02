Тренер «Брентфорда» о победе над «Челси»: «Я все еще щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал победу над «Челси» (4:1) в матче 31-го тура АПЛ.

«Я все еще щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон. На пресс-конференции перед матчем я говорил, что победа над «Челси» станет для нас лучшим достижением в сезоне, и мы это сделали. Возможно, мы не заслужили победу со счетом 4:1, но это точно заслуженная победа. Это был отличный матч, я очень горжусь ребятами», — приводит BBC Sport слова Франка.

«Брентфорд» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в 31 матче.