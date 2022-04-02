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Тухель — о поражении от «Брентфорда»: «Мы защищались не на уровне команды из АПЛ»

Тухель назвал причины поражения «Челси» от «Брентфорда»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении от «Брентфорда» в матче 31-го тура АПЛ (4:1).

«Такого никто не ожидал, тем более после 1:0 в нашу пользу. Для нас такое нетипично, но мы просто бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, оборонялись небрежно и были наказаны за это.

За 10 минут «Брентфорд» сделал все возможное. После третьего их гола мы создали много очень хороших моментов, но не реализовали их. Соперник смог реализовать свои моменты. А мы защищались не на уровне команды из АПЛ и поплатились за это», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» идет на 3-й строчке с 59 очками. «Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60513783?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=624877b31fea84616a6cd9e3%26%27Nobody%20saw%20it%20coming%27%262022-04-02T16%3A20%3A11.667Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:f8155a

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1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
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17
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