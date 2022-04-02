Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении от «Брентфорда» в матче 31-го тура АПЛ (4:1).

«Такого никто не ожидал, тем более после 1:0 в нашу пользу. Для нас такое нетипично, но мы просто бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, оборонялись небрежно и были наказаны за это.

За 10 минут «Брентфорд» сделал все возможное. После третьего их гола мы создали много очень хороших моментов, но не реализовали их. Соперник смог реализовать свои моменты. А мы защищались не на уровне команды из АПЛ и поплатились за это», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» идет на 3-й строчке с 59 очками. «Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками.