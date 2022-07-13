Артета назначил Эдегора капитаном «Арсенала» на следующий сезон

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назначил полузащитника Мартина Эдегора капитаном команды на следующий сезон, сообщает Sport.es.

Напомним, что до 23-летнего норвежца капитаном «Арсенала» был нападающий Алекасндр Ляказетт, который перешел в «Лион».

В прошедшем сезоне Эдегор забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 40 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.

В прошедшем сезоне «канониры» заняли пятое место в английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 69 очков в 38 турах. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» с 93 баллами.