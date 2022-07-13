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Сегодня, 09:45

«Вест Хэм» поборется с «ПСЖ» за форварда «Сассуоло» Скамакку

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» вступил в переговоры с «Сассуоло» по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны обсуждают возможную сумму и структуру сделки. Итальянский клуб оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «ПСЖ», который предлагал за игрока 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
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