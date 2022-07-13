«Вест Хэм» поборется с «ПСЖ» за форварда «Сассуоло» Скамакку

«Вест Хэм» вступил в переговоры с «Сассуоло» по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны обсуждают возможную сумму и структуру сделки. Итальянский клуб оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «ПСЖ», который предлагал за игрока 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах.