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Сегодня, 19:27

Рэтклифф – о покупке акций «МЮ»: «Хотим видеть клуб на вершине английского, европейского и мирового футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Миллиардер и новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал покупку 25 процентов акций клуба.

Сообщалось, что компания INEOS, председателем которой является 71-летний миллиардер, теперь будет отвечать за все футбольные операции в «Манчестер Юнайтед».

«Как местный житель и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли согласовать сделку с правлением «МЮ», которая делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями.

Хотя коммерческий успех клуба гарантировал, что «Манчестер Юнайтед» всегда были доступны средства для завоевания трофеев, в последнее время этот потенциал был раскрыт не полностью. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты группы INEOS, чтобы способствовать совершенствованию клуба.

Мы здесь надолго и осознаем, что впереди множество вызовов и напряженная работа, к которой мы подойдем со всей строгостью, профессионализмом и страстью. Мы намерены работать со всеми – правлением, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» двигаться вперед.

Наши амбиции ясны: мы все хотим видеть «Манчестер Юнайтед» там, где нам место, – на вершине английского, европейского и мирового футбола», – приводит слова Рэтклиффа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
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Неделя

Глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 0 : 2
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 1 : 0
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 1
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 1 : 1
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 1
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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