Генеральный директор «Астон Виллы» прокомментировал назначение Джеррарда на пост главного тренера

Генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост нового тренера клуба.

«С момента перехода к тренерской работе после блестящей игровой карьеры Стивен начал с управления и развития лучших молодых игроков в академии «Ливерпуля», что является опытом, который мы высоко ценим в «Астон Вилле».

Затем он принял смелое решение испытать себя в напряженной среде шотландского футбола. Его последующее достижение — завоевание титула шотландской премьер-лиги с «Рейнджерс» действительно привлекло наше внимание, как и его опыт в Европе.

В ходе наших бесед стало понятно, что амбиции Джеррарда и клуба — идентичны. Мы рады, что он согласился возглавить нас и поддержал ряд наших амбициозных планов", — приводит слова Перслоу сайт бирмингемцев.

Срок контракта с 41-летним англичанином не уточняется. Ранее сообщалось, что специалист заключит соглашение с клубом на 2,5 года.