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Сауль может перейти в «Барселону» зимой

17:46
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий за «Челси» на правах аренды, может перейти в «Барселону» во время зимнего трансферного окна, сообщает El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб был готов вернуть полузащитника в «Атлетико», однако в арендном соглашении, который действует до 30 июня 2022 года, нет пункта о досрочном расторжении контракта.

В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел восемь матчей за «Челси» и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1458801548746764288?s=20

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