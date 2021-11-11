Сауль может перейти в «Барселону» зимой

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий за «Челси» на правах аренды, может перейти в «Барселону» во время зимнего трансферного окна, сообщает El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб был готов вернуть полузащитника в «Атлетико», однако в арендном соглашении, который действует до 30 июня 2022 года, нет пункта о досрочном расторжении контракта.

В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел восемь матчей за «Челси» и забил один мяч.