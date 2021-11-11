Форвард «Лидса» Бэмфорд высказался о точке зрении болельщиков, что игрокам надо говорить только на футболе

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд высказался о точке зрении болельщиков о том, что игрокам стоит концентрироваться только на футболе.

«Это меня задевает, — приводит слова Бэмфорда Joe. — Люди набросились на Линекера за разговоры о политике. Это глупо. Если все будут говорить лишь о своих профессиях, то жизнь станет скучной и мы не сможем двигаться дальше. Я могу концентрироваться на футболе, стараясь при этом что-то изменить».

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал слова форварда.

«Отлично сказано, Патрик. Фраза «сосредоточься на футболе» звучит, лишь когда с нами не согласны», — написал Линекер в Twitter.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин забил один мяч и отдал три результативные передачи в шести матчах.