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Форвард «Лидса» Бэмфорд высказался о точке зрении болельщиков, что игрокам надо говорить только на футболе

15:35
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Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд высказался о точке зрении болельщиков о том, что игрокам стоит концентрироваться только на футболе.

«Это меня задевает, — приводит слова Бэмфорда Joe. — Люди набросились на Линекера за разговоры о политике. Это глупо. Если все будут говорить лишь о своих профессиях, то жизнь станет скучной и мы не сможем двигаться дальше. Я могу концентрироваться на футболе, стараясь при этом что-то изменить».

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал слова форварда.

«Отлично сказано, Патрик. Фраза «сосредоточься на футболе» звучит, лишь когда с нами не согласны», — написал Линекер в Twitter.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин забил один мяч и отдал три результативные передачи в шести матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1458510407925178370

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