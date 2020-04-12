Гаскойн обнимается и фотографируется с болельщиками, игнорируя условия карантина

Бывший форвард сборной Англии Пол Гаскойн сфотографировался с болельщиком возле супермаркета в городе Уитби. Снимок опубликовало британское издание Daily Mail.

Делая фото, Гаскойн обнялся с болельщиком. Он не соблюдал социальную дистанцию, чтобы обезопаситься от возможности заражения коронавирусом. В самом супермаркете он также общался с людьми. По свидетельствам очевидцев, экс-футболист также перед этим обнимался и обменивался рукопожатиями с прохожими, не обращая внимание на рекомендации британского правительства.

До этого Гаскойн также побывал в одном из пабов Манчестера, где активно общался и фотографировался с посетителями, игнорируя меры безопасности. На тот момент подобные заведения в Великобритании еще работали.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.