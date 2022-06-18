Гарначо хочет подписать новый контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо хочет продолжить выступать в английском клубе, пишет Times Sport. Нынешний контракт футболиста истекает летом 2023 года.

По данным источника, хавбек нравится новому тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Поэтому готов продолжать с ним работу и вывести его в основной состав.