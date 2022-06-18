«Челси» не спешит возвращать Деклана Райса из «Вест Хэма»

Полузащитник Деклан Райс может продолжить выступать в «Вест Хэме». «Челси» не спешит с возвращением своего воспитанника, пишет журналист Низар Кинселла.

По данным источника, «синие» могут вернуть футболиста летом 2023 года. Сейчас «Вест Хэм» за трансфер хавбека просит 160 миллионов евро. Контракт англичанина с клубом истекает в 2024 году, поэтому следующим летом «молотобойцы» будут вынуждены продать его по сниженной цене, чтобы не потерять через год бесплатно.

В Райсе также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». А сам Деклан хотел бы вернуться в «Челси».