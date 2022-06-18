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Сегодня, 11:55

Бекхэм рассказал о поддержке, которую Фергюсон оказал ему после вылета Англии с ЧМ-1998

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о том, как поддержал его экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон после вылета с ЧМ-1998.

«На следующий день после того матча я рано проснулся — мы должны были лететь в Англию. Я не хотел возвращаться из-за вылета, понимал, как будет сложно. Проснулся от телефонного звонка, это был неизвестный номер. Я обычно не отвечаю на звонки с неизвестных номеров, но тут поднял трубку. «Дэвид, это босс». «Доброе утро, босс», — ответил я. Он сказал: «Сынок, поезжай на три недели куда-нибудь, отдохни. Когда вернешься, о тебе позаботятся здесь, в Манчестере». Именно это помогло мне пройти через вест сезон. И это... именно это помогло мне пройти через весь этот сезон, который, честно говоря, стал для нас очень успешным», — цитирует Бекхэма Marca.

На ЧМ-1998 Англия проиграла Аргентине в серии пенальти. В начале второго тайма Бекхэм был удален с поля за удар капитана аргентинцев Диего Симеоне.

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