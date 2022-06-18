Бекхэм рассказал о поддержке, которую Фергюсон оказал ему после вылета Англии с ЧМ-1998
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о том, как поддержал его экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон после вылета с ЧМ-1998.
«На следующий день после того матча я рано проснулся — мы должны были лететь в Англию. Я не хотел возвращаться из-за вылета, понимал, как будет сложно. Проснулся от телефонного звонка, это был неизвестный номер. Я обычно не отвечаю на звонки с неизвестных номеров, но тут поднял трубку. «Дэвид, это босс». «Доброе утро, босс», — ответил я. Он сказал: «Сынок, поезжай на три недели куда-нибудь, отдохни. Когда вернешься, о тебе позаботятся здесь, в Манчестере». Именно это помогло мне пройти через вест сезон. И это... именно это помогло мне пройти через весь этот сезон, который, честно говоря, стал для нас очень успешным», — цитирует Бекхэма Marca.
На ЧМ-1998 Англия проиграла Аргентине в серии пенальти. В начале второго тайма Бекхэм был удален с поля за удар капитана аргентинцев Диего Симеоне.
|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -