Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать арбитра, ударившего локтем Робертсона

Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать арбитра Константина Хатцидакиса, который ударил локтем защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала».

После финального свистка шотландец подошел к судье. Они поговорили, после чего рефери сделал отмашку правым локтем.

«Мы тщательно изучили все доказательства, связанные с недавним инцидентом на «Энфилде» с участием защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона и судьи матча Константина Хатцидакиса, и мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий», — заявили в FA.